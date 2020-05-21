قرار بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية في كفر الشيخ

نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ واعتماد لائحة نظامها الأساسى على أن تكون تحت إشراف الغرفة وفى حدود اختصاصاتها. أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإنشاء شعبةبمحافظة كفر الشيخ واعتماد لائحة نظامها الأساسى على أن تكون تحت إشراف الغرفة وفى حدود اختصاصاتها.









بقطاع البصريات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير المعلومات، بالإضافة إلى تبنى برامج تدريبية وتوعوية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستويات الأداء فى هذا المجال. وتتولى الشعبة تنظيم العمل وتوحيد الجهود للنهوضبمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير المعلومات، بالإضافة إلى تبنى برامج تدريبية وتوعوية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستويات الأداء فى هذا المجال.









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الغرفة التجارية بكفر الشيخ لتطوير وسائل وأساليب العمل وتحقيق الكفاءة والجودة فى تقديم الخبرات إلى جانب تطوير الجوانب التسويقية للعاملين فى هذا المجال. كما تستهدف الشعبة اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط البصريات، إلى جانب تعزيز التعاون معلتطوير وسائل وأساليب العمل وتحقيق الكفاءة والجودة فى تقديم الخبرات إلى جانب تطوير الجوانب التسويقية للعاملين فى هذا المجال.









وتتضمن أهداف الشعبة أيضًا حل المشكلات التى تواجه العاملين بمجال البصريات والعمل على تبسيط الإجراءات وتقوية العلاقات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وكيانات الإنتاج والتمويل والتسويق الخاصة بهذا القطاع.



