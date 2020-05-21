AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قرار بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية في كفر الشيخ

الخميس 21/مايو/2020 - 12:17 م
نيفين جامع
نيفين جامع
Advertisements
ولاء عبد الكريم
 أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ واعتماد لائحة نظامها الأساسى على أن تكون تحت إشراف الغرفة وفى حدود اختصاصاتها.


وتتولى الشعبة تنظيم العمل وتوحيد الجهود للنهوض بقطاع البصريات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير المعلومات، بالإضافة إلى تبنى برامج تدريبية وتوعوية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستويات الأداء فى هذا المجال.


كما تستهدف الشعبة اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط البصريات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ لتطوير وسائل وأساليب العمل وتحقيق الكفاءة والجودة فى تقديم الخبرات إلى جانب تطوير الجوانب التسويقية للعاملين فى هذا المجال.


وتتضمن أهداف الشعبة أيضًا حل المشكلات التى تواجه العاملين بمجال البصريات والعمل على تبسيط الإجراءات وتقوية العلاقات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وكيانات الإنتاج والتمويل والتسويق الخاصة بهذا القطاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الغرف التجارية» تبدأ إجراءات توعية المستهلكين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا.. تقليل ساعات العمل لمواجهة الفيروس.. مطالب بغلق المحلات والمخازن

غرفة شمال سيناء : الاستقرار يسيطر على الأسواق وتوافر كبير في السلع

غرفة كفر الشيخ تطلق خدمة استخراج البطاقة الضريبية الأسبوع المقبل

غرفة كفر الشيخ التجارية تورد 20 مليونا و166 ألف جنيه لخزينة الدولة

تجارية كفر الشيخ: المالية توافق على تطوير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون الدولى تكشف فوائد عادت علي مصر من أزمة كورونا

وزير التعليم العالي: حالات كورونا فى مصر ستصل إلى 20 ألفا قبل نهاية مايو

تعرض الفنان محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية

وزير التعليم العالى : تسجيل 1000 حالة إصابة بكورونا غير مقلق على الإطلاق .. فيديو

طفل على حذائه براز كلب.. بيلوسي توجه إهانة غير مسبوقة لـ ترامب

حكم صيام وصلاة المرأة مع نزول الإفرازات البنية.. أمين الإفتاء يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور