وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





جاء بها: " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسـبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسـيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.





تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد وإننا إذ نبتهل إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة فى قادم الأيام ومستقبل التحديات.. وكـل عــام وسيادتكم بخــير".









كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





جاء بها: " بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.





وها نحن نستقبل هذه المناسبة المباركة وسط أحداث ومتغيرات رسخت فى مواجهتها أداء مؤسسات الدولة المصرية أرفع نماذج الأداء والعطاء، فى سبيل رفعة الوطن وصون مكتسباته وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، فإننا نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حــفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وســدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".