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برلمان

عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: نصرت شعبك فأيدك الله ووقف معك

الخميس 21/مايو/2020 - 12:04 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد
بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له السداد والتوفيق.

وقال الدكتور علي عبد العال: "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر ‏شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلًا لبلوغ شعب ‏مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان".‏

وأضاف رئيس البرلمان: "لقد عودتم شعب مصر العظيم أن تنجز ما تعد، وقد أوفيت بما ‏وعدت، وكان خطابكم للشعب خطاب المصارحة، وكان قراركم لما فيه صالح الوطن".

 
وتابع: "إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا ‏بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد ‏عن التعصب والشطط".‏

واختتم الدكتور علي عبد العال قائلًا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيدًا ونصيرًا".‏
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