عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: نصرت شعبك فأيدك الله ووقف معك

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له السداد والتوفيق.





وقال الدكتور علي عبد العال: "إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية بحلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر ‏شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلًا لبلوغ شعب ‏مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان".‏





وأضاف رئيس البرلمان: "لقد عودتم شعب مصر العظيم أن تنجز ما تعد، وقد أوفيت بما ‏وعدت، وكان خطابكم للشعب خطاب المصارحة، وكان قراركم لما فيه صالح الوطن".





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وتابع: "إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا ‏بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد ‏عن التعصب والشطط".‏





واختتم الدكتور علي عبد العال قائلًا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيدًا ونصيرًا".‏