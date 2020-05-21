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حوادث

وزير الداخلية يهنئ الضباط والجنود بعيد الفطر: فلنتسلح بالإخلاص في العمل

الخميس 21/مايو/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. 

وجاء في البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات".  

وتابع: "إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على مواصلة البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه.. نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل.. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وأنتم جميعًا بخير".
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