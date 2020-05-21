الرئيس السيسي لـ كامل الوزير: هتدفع تمن إنشاء 2000 وحدة بترعة النوبارية

يضم مشروع بشائر الخير 3، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية و10 الاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانًا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات 39 ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي 14386 م٢ للمبنى و28 ألفا و772 مترا للمبنين.