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الرئيس السيسي لـ كامل الوزير: هتدفع تمن إنشاء 2000 وحدة بترعة النوبارية

الخميس 21/مايو/2020 - 12:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاجر إبراهيم
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل كامل الوزير قائلا :" أنت عايز تشيل العشوائيات من على محور حركة ترعة النوبارية، فانت بتتكلم على 2000 وحدة" بنجع الألومنيوم"، موضحا "هتدفع تمنها أنت".
وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر افتتاح بشاير الخير 3 بحضور الرئيس السيسي، أنه جاهز لدفع ثمنها وإنشاء تلك الوحدات فى إطار تطوير ميناء الإسكندرية ومطروح، وردّ عليه: "نسكن الناس فى المنطقة دى، بحيث إنها تبقى محور مستقل".

يضم مشروع بشائر الخير 3، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية و10 الاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانًا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات 39 ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي 14386 م٢ للمبنى و28 ألفا و772 مترا للمبنين.
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