للريجيم .. طريقة عمل الخبز الأسمر بالشوفان الصحي

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المقادير:

1/2 كيلو دقيق قمح

ملح

1/2 كيلو دقيق ابيض

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب شوفان مجروش

ماء دافئ

1/2 كوب حبة بركة





الطريقة :



- يخلط الدقيق الابيض مع دقيق القمح مع كوب الشوفان



- إخلطي الماء الدافيء بالخميرة و السكر والملح، ثم أضيفيهم إلى الدقيق ثم اعجني حتى تحصلي على عجينة لينة.



- تغطى العجينة جيدًا بكيس بلاستيكي أو نايلون، ثم تترك فى مكان دافيء لعدة ساعات، ويمكنكِ زيادة مقدار الدقيق إذا احتاج الأمر لتصبح عجينة متماسكة القوام ويمكن تشكيلها.



- شكلي العجين على شكل مستطيل طويل، ثم يدهن الوجه بصفار البيض ويرش القليل من حبة البركة، ثم يدخل الخبز إلى الفرن حتى يتم خبزه.