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مرأة

للريجيم .. طريقة عمل الخبز الأسمر بالشوفان الصحي

الخميس 21/مايو/2020 - 04:16 م
خبز الشوفان
خبز الشوفان
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آلاء حسن
تهاب النساء دائما من السمنة المفرطة وتسعى لاتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على الوزن، ولكن الخبز يحتوى على سعرات حرارية مرتفعة لذلك عليكي صنع خبز الشوفان الاسمر للريجيم.

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المقادير:
1/2 كيلو دقيق قمح
ملح
1/2 كيلو دقيق ابيض
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب شوفان مجروش
ماء دافئ
1/2 كوب حبة بركة


الطريقة :

- يخلط الدقيق الابيض مع دقيق القمح مع كوب الشوفان

- إخلطي الماء الدافيء بالخميرة و السكر والملح، ثم أضيفيهم إلى الدقيق ثم اعجني حتى تحصلي على عجينة لينة.

- تغطى العجينة جيدًا بكيس بلاستيكي أو نايلون، ثم تترك فى مكان دافيء لعدة ساعات، ويمكنكِ زيادة مقدار الدقيق إذا احتاج الأمر لتصبح عجينة متماسكة القوام ويمكن تشكيلها.

- شكلي العجين على شكل مستطيل طويل، ثم يدهن الوجه بصفار البيض ويرش القليل من حبة البركة، ثم يدخل الخبز إلى الفرن حتى يتم خبزه.
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