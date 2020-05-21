للريجيم .. طريقة عمل الخبز الأسمر بالشوفان الصحي

تهاب النساء دائما من السمنة المفرطة وتسعى لاتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على الوزن، ولكن الخبز يحتوى على سعرات حرارية مرتفعة لذلك عليكي صنع خبز الشوفان الاسمر للريجيم.
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المقادير:
1/2 كيلو دقيق قمح
ملح
1/2 كيلو دقيق ابيض
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب شوفان مجروش
ماء دافئ
1/2 كوب حبة بركة
الطريقة :
- يخلط الدقيق الابيض مع دقيق القمح مع كوب الشوفان
- إخلطي الماء الدافيء بالخميرة و السكر والملح، ثم أضيفيهم إلى الدقيق ثم اعجني حتى تحصلي على عجينة لينة.
- تغطى العجينة جيدًا بكيس بلاستيكي أو نايلون، ثم تترك فى مكان دافيء لعدة ساعات، ويمكنكِ زيادة مقدار الدقيق إذا احتاج الأمر لتصبح عجينة متماسكة القوام ويمكن تشكيلها.
- شكلي العجين على شكل مستطيل طويل، ثم يدهن الوجه بصفار البيض ويرش القليل من حبة البركة، ثم يدخل الخبز إلى الفرن حتى يتم خبزه.
اقرا ايضا
المقادير:
1/2 كيلو دقيق قمح
ملح
1/2 كيلو دقيق ابيض
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب شوفان مجروش
ماء دافئ
1/2 كوب حبة بركة
الطريقة :
- يخلط الدقيق الابيض مع دقيق القمح مع كوب الشوفان
- إخلطي الماء الدافيء بالخميرة و السكر والملح، ثم أضيفيهم إلى الدقيق ثم اعجني حتى تحصلي على عجينة لينة.
- تغطى العجينة جيدًا بكيس بلاستيكي أو نايلون، ثم تترك فى مكان دافيء لعدة ساعات، ويمكنكِ زيادة مقدار الدقيق إذا احتاج الأمر لتصبح عجينة متماسكة القوام ويمكن تشكيلها.
- شكلي العجين على شكل مستطيل طويل، ثم يدهن الوجه بصفار البيض ويرش القليل من حبة البركة، ثم يدخل الخبز إلى الفرن حتى يتم خبزه.