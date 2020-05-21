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حوادث

مرور القاهرة: تكدسات لعدد من المحاور.. وحرارة الجو وراء أعطال المركبات

الخميس 21/مايو/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
صرح مصدر امني بالادارة العامة لمرور القاهرة بأنه منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس وحتي الان وتشهد معظم محاور الحيوية كثافات مرورية متوسطة علي كافه القطاعات بالعاصمة .

واشار المصدر الى ان هناك بعض التكدسات التى تشهدها بعض المحاور الحيوية مثل كوبرى ٦ اكتوبر و محور صلاح سالم وكورنيش النيل وميدان رمسيس اتجاه غمرة وذلك مع ساعه الزورة وخروج الموظفين .

اوضح المصدر بأن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحاله المرورية اول بأول من خلال جولة ميدانية يومية له للمرور على الخدمات ، ومتابعة الحاله المرورية ، وذلك وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع اى اعطال او كثافات مرورية قد تحدث.

وقال المصدر ان عمليات مرور القاهرة قد تلقت العديد من بلاغات الاعطال للسيارات والاتوبيسات نتيجة لتعرضهم للسخونة بسبب حرارة الجو المرتفعة ، وتم التعامل الفورى مع تلك البلاغات حتى لا تؤثر على حركة السير ، ولا توجد حوادث مؤثرة حتى الان .
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