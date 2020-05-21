مرور القاهرة: تكدسات لعدد من المحاور.. وحرارة الجو وراء أعطال المركبات





واشار المصدر الى ان هناك بعض التكدسات التى تشهدها بعض المحاور الحيوية مثل كوبرى ٦ اكتوبر و محور صلاح سالم وكورنيش النيل وميدان رمسيس اتجاه غمرة وذلك مع ساعه الزورة وخروج الموظفين .





اوضح المصدر بأن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحاله المرورية اول بأول من خلال جولة ميدانية يومية له للمرور على الخدمات ، ومتابعة الحاله المرورية ، وذلك وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع اى اعطال او كثافات مرورية قد تحدث.





وقال المصدر ان عمليات مرور القاهرة قد تلقت العديد من بلاغات الاعطال للسيارات والاتوبيسات نتيجة لتعرضهم للسخونة بسبب حرارة الجو المرتفعة ، وتم التعامل الفورى مع تلك البلاغات حتى لا تؤثر على حركة السير ، ولا توجد حوادث مؤثرة حتى الان .