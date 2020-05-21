الرئيس السيسي لوزير النقل عن مدة تنفيذ محور التعمير: مش هينفع

محور التعمير طوله 35 كيلومترا، ويتقاطع مع طريق الإسكندرية الصحراوى وحتى سيدى كرير، كما يعد محورا مهما جدا لأنه بديل للطريق الدولى الساحلى، ويربط تقريبا كل الطرق الرئيسية الطولية الداخلة إلى الإسكندرية. قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، إن

وأضاف الفريق كامل الوزير ، في كلمته أمام الرئيس اليوم، الخميس: "إننا نعمل فى مخطط لتطوير محور التعمير على مرحلتين، مرحلة أولى 14 كيلو ثم مرحلة 21 كيلو".





وأشار إلى أن مرحلة الـ14 كيلو تعد مرحلة عاجلة جدا، وتقريبا الظهير الأرضى لميناء الإسكندرية والبحيرة، وتربط كل المحاور الخارجة منها وسيكتمل بالكامل على شهر أكتوبر القادم.





وتابع: "بالنسبة لمحور التعمير بدأنا بالفعل فى الدراسات والتخطيط الخاص به، وسننتهى من المرحلة الأولى له خلال العام المالى القادم والـ 21 كيلو المتبقية تنتهي فى العام المالى التالى له".

ومن ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقاطعة حديث وزير النقل قائلا: "إ حنا مبناخدش كدا انت بتتكلم فى سنتين وشوية، مش هينفع"، مشيرا إلى أن "هذا المحور سيحل مشاكل كبيرة جدًا بالإسكندرية، وبالتالى فكر فى الدمج بين الطريقين و الـ 35 كيلو تحل جزء البحيرة ونعرض به الطريق".





وأضاف الرئيس السيسى: "كل ذلك لا بد أن يستغرق سنة واحدة فقط، واللى بيقبض يفضل شغال".







ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.

ومن المقرر أن يتابع الرئيس معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.

وحي بشاير الخير ٣ مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.











