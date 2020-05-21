أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف للمهمات العسكرية.. أفضل 3 ألعاب للهواتف أندرويد

كيفية عمل شعار Logo بسهولة على موبايلك.. أفضل التطبيقات لعمل ذلك
يبحث الكثيرون عن تطبيقات ومواقع تمكنهم من تنفيذ الشعار الخاص بهم لوجو أو Logo سواء كان لقناتهم على اليوتيوب أو لصفحاتهم على الفيسبوك أو غيرها من منصات التواصل الإجتماعي الشهيرة، و لأن الشعار يمثل أهمية كبيرة لدي المتابعين فإليك أفضل تطبيقات ومواقع متميزة، تمكنك من تنفيذها على أكمل وجه.
منذ انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى العالم وفرض الكثير من الحكومات قيود العزل الصحي، أصاب الملل الملايين فى منازلهم وبالتالى كان المتنفس لهم ألعاب الفيديو و منصات التواصل الإجتماعي.
بعد التزام الكثيرين حول العالم بالحجر المنزلي ومكوثهم داخل منازلهم معظم الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، أقبل الملايين منهم بشكل كبير على ممارسة ألعاب الفيديو للتخلص من الشعور بالممل، إلا أنه مع الإقبال على الألعاب التقليدية بدأ الأمر يزداد سوءًا، فكان الحل في الألعاب القتالية لتفريغ الطاقات المتواجدة بداخلهم.
انتشرت تسريبات جديدة فى الساعات القليلة الماضية عن نظارات اَبل للواقع المعزز، بعدما كشف عنها المسرب الشهير جون بروسر على قناة يوتيوب الخاصة به، حيث أزاج الستار عن بعض التفاصيل التى ستأتى بها هذه النظارات.
أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم تحديثها الجديد رسميًا الذى يحمل الإصدار رقم iOS 13.5، لأجهزة آيفون وآيباد والذى يقدم العديد من المميزات بعد شكاوى المستخدمين المتكررة.
منذ أن أضاف عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك ميزة القصص أو الاستوري Facebook Stories، في عام 2017، وقد أصبحت الخاصية الأكثر استخدامًا على المنصة، حيث بلغت ميزة القصص اليومية أكثر من 500 مليون مستخدم نشط في عام 2019.
أتاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية، لمستخدمي ويندوز مدير حزم جديد، وهي أداة سطر أوامر تسمح للمطورين ومستخدمي نظام التشغيل ويندوز Windows، بالبحث عن تطبيقاتهم المفضلة وعرضها وتثبيتها من خلال أمر بسيط.
أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن إصدار جديد من سلسة Galaxy S20، والذي يطلق تحت اسم Galaxy S20 Tactical Edition، وتقدم سامسونج من خلال هذا الهاتف تصميما مختلفا عن التشكيلة الصادرة سابقا، فهو يعد بمثابة هاتف ذكي عسكري جاهز للمهمات.
أعلنت شركة جوجل Google، في وقت سابق، عن خطتها لإغلاق تطبيق Hangouts نهائيا، استعدادا لإطلاق تطبيق Meet لجميع المستخدمين، ووفقا للخطة تستعد شركة عملاق البحث لدعم ميزة الخلفية الضبابية لمكالمات الفيديو في Meet.