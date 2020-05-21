أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف للمهمات العسكرية.. أفضل 3 ألعاب للهواتف أندرويد

انتشرت تسريبات جديدة فى الساعات القليلة الماضية عن نظارات اَبل للواقع المعزز، بعدما كشف عنها المسرب الشهير جون بروسر على قناة يوتيوب الخاصة به، حيث أزاج الستار عن بعض التفاصيل التى ستأتى بها هذه النظارات.







