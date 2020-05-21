AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحثا القضايا الإقليمية.. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية

الخميس 21/مايو/2020 - 01:27 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
Advertisements
أ ش أ
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية بريطانيا "دومينيك راب"، حيث بحثا مُجمَل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان الوزيرين أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة ولندن على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي شهدته علاقات التعاون خلال المرحلة الماضية وأهمية مواصلة تطويرها من أجل تحقيق مصالح الشعبين والدولتين.

وأشار حافظ إلى أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك. 

وأوضح أن شكري و"راب" تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس والحد من تداعياته على المستويات المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكري يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية مالطا تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

وزير الخارجية ونظيره المالطي يبحثان سبل حل الأزمة في ليبيا

شكري يبحث مع نظيره الأرميني التطورات بالشرق الأوسط وجهود مواجهة كورونا

شكري يبحث جهود التصدى لفيروس كورونا مع وزيرة خارجية إسبانيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. فيديو

طبيب أمريكي: يمكن السيطرة على فيروس كورونا بدون الوصول للقاح

الرئيس السيسي لـ وزير التنمية المحلية: إحنا مش هنفرج المصريين على مخالفات بنهدها.. فيديو

في ذكرى وفاة نادية عزت .. اعرف اسمها الحقيقي ولماذا ارتدت الحجاب

شخص يعثر على جزيرة للكائنات الفضائية على الأرض

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور