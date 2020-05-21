التعليم المدمج بالقاهرة: تحديد مصير الامتحانات بالمركز بعد إجازة العيد

قالت مها عمر مدير العلاقات العامة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إنه لم توضح بعد الجامعة قرارها بخصوص امتحانات التعليم المدمج.





موضحة أنه الموعد المحدد سلفا كان في شهر يوليو المقبل، ولكن مع ظروف انتشار فيروس كورونا، أصبح الموعد خاص بطلاب انتظام الفرق النهائية بالجامعة.



وأضافت عمر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مواعيد الامتحانات تحددها الجامعة، لتوفير قاعات الامتحانات، بالإضافة إلى اختيار شكل الامتحان، وهل سيتم تطبيق التقييم بالرسائل البحثية أسوة بطلاب فرق النقل بالجامعة من عدمه.





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وأشارت مدير العلاقات العامة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أنه من المتوقع أن توضح الرؤية بخصوص الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر، موضحة احتمالية تنظيم المقابلة مع المتقدمين الجدد للدراسة بالمركز في 30 مايو الجاري.