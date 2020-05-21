AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم المدمج بالقاهرة: تحديد مصير الامتحانات بالمركز بعد إجازة العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 01:43 م
شعار مركز التعليم
شعار مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة
Advertisements
عبد الله علي

قالت مها عمر مدير العلاقات العامة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إنه لم توضح بعد الجامعة قرارها بخصوص امتحانات التعليم المدمج.


موضحة أنه الموعد المحدد سلفا كان في شهر يوليو المقبل، ولكن مع ظروف انتشار فيروس كورونا، أصبح الموعد خاص بطلاب انتظام الفرق النهائية بالجامعة.

وأضافت عمر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مواعيد الامتحانات تحددها الجامعة، لتوفير قاعات الامتحانات، بالإضافة إلى اختيار شكل الامتحان، وهل سيتم تطبيق التقييم بالرسائل البحثية أسوة بطلاب فرق النقل بالجامعة من عدمه.


اقرأ أيضا:
جامعة القاهرة تنفي صحة الوثائق المتداولة حول بروتوكولات علاج المصابين بكورونا
كواشف حرارة على البوابات وارتداء الكمامات.. هكذا استعدت جامعة القاهرة لامتحانات الفرق النهائية

وأشارت مدير العلاقات العامة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أنه من المتوقع أن توضح الرؤية بخصوص الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر، موضحة احتمالية تنظيم المقابلة مع المتقدمين الجدد للدراسة بالمركز في 30 مايو الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواشف حرارية وتقليل عدد الطلاب باللجان.. الجامعات تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ظل الكورونا

أستاذ بعلوم القاهرة: لا يجوز عودة النوادي والمطاعم وتعلق الدراسة.. ويقترح بناء جامعات حكومية في المدن الجديدة

3 دورات في قواعد العربية بعد العيد مباشرة بدار علوم القاهرة

قصة صورة.. خطاب الرئيس الأمريكي تحت قبة جامعة القاهرة

بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التفكير النقدي للطلاب وهيئة التدريس بجامعة القاهرة

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لـ كامل الوزير: هتدفع تمن إنشاء 2000 وحدة بترعة النوبارية

وزير التعليم العالي: نرصد حركة المواطنين بالأقمار الصناعية لمعرفة أماكن انتقال كورونا

شاهد| لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح مشروع بشاير الخير 3.. فيديو

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أخبار الرياضة .. وزير الرياضة يحدد موعد التدريبات لفرق الدوري..قرار جديد من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك

منى ممدوح تشارك جمهورها بفيديو للفنان عادل إمام يتحدث فيه عن والدته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور