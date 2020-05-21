سمير عثمان يكشف عن 6 نصائح وكلمة السر لتجهيز حكام الدوري

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق عن كلمة السر فى تجهيز قضاة الملاعب خلال فترة التدريبات للفرق المحلية استعدادا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.
قال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": من وجهة نظري ستكون كلمة السر في لجنة الحكام الفترة القادمة في الكابتن فريد سلطان المسئول عن الـ I T في اللجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة.
تابع: مسئولية لجنة الحكام خلال فترة عودة التدريبات أن ترسل ما يلي للحكام :-
أولا برنامج تدريب لاستدعاء اللياقة البدنية للحكام ( يتم إعداده بواسطة معدي اللياقة البدنية للحكام )
ثانيا
ارسال نظام غذائي رياضي للحكام عن طريق دكتور متخصص
ثالثا
ضرورة الكشف الطبي لجميع الحكام و يكون الكشف في المناطق وليس في المستشفيات لرفع الضغط علي المستشفيات
رابعا
التاكد من وصول الحكام للياقة البدنية المطلوبة وذلك عن طريق إجراء اختبار الـ ( yo yo )
خامسا
الناحية الفنية وهي في غاية الأهمية
عمل اختبارات ال )video test)
عن طريق الإيميل الخاص بكل حكم
سادسا
إرسال آخر تعديلات السادة الحكام عن طريق الإيميل نقطة مهمة جدا ولا داعي مطلقًا في حالة عودة النشاط إقامة المعسكرات فقط يتم كل ذلك عن طريق الايميل.