خالد عبد العزيز: قرار إيقاف أو استئناف النشاط الرياضي مسؤولية الحكومة





نشر الدكتور خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال خالد عبد العزي ز: "فى معظم دول أوروبا فإن قرار إيقاف أو إستئناف النشاط الرياضى بصفة عامة فى مثل هذه الظروف هو فقط مسئولية الحكومة دون غيرها وبالضوابط التى تحددها فإذا قررت الحكومة استئناف النشاط يكون قرار إستكمال المسابقات أو إلغائها أو حتى تغيير قوانينها هو فقط مسئولية الإتحادات الرياضية دون غيرها".





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وجاءت التعليقات كالآتي:





اللجنة الخماسية عاوزه ان الوزير هو اللي يقرر.. خايفيين ياخدوا القرار بالاستكمال او بالالغاء : من وجهة نظري

يستمر ايقاف النشاط





الحكومة فيها اللي مكفيها في الوقت الحالي

واستعادة النشاط ممكن يكون زيادة حمل وعبء على الدولة والامن والصحة ومخالف لقرار التباعد الاجتماعي

الى ان يتم تحديد الحكومة لشروط وضوابط عودة الحياة الطبيعية





صح كلامك جدا





يذكر أن الدكتور خالد عبد العزيز، علق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشكل رسمي، باستضافة استاد جابوما في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا وقال: "نظرًا للظروف الحالية وصعوبة السفر بين الدول ومع احترامي لقرارات الاتحاد الأفريقى CAF، كان من الأفضل من وجهة نظري أن ينص القرار استثنائيًا على أنه فى حالة وصول الفريقين من نفس الدولة للنهائي (الأهلى والزمالك ) أو (الرجاء والوداد) تقام المباراة على أراضيها.