الفلاحين تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، ان التعدي على الاراضي الزراعية بالبناء خلال الاجازات الرسميه باتت ظاهرة تهدد الرقعة الزراعية.
ولفت إلي ان بعض المواطنين يستغلون انشغال الاجهزه الرقابيه لحماية الامن الداخلي خلال الاجازات ويعتدون علي الاراضي الزراعيه.
ولفت إلي ان بعض المواطنين يستغلون انشغال الاجهزه الرقابيه لحماية الامن الداخلي خلال الاجازات ويعتدون علي الاراضي الزراعيه.
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واضاف ابوصدام ان اجازة عيد الفطر تاتي هذا العام في اجواء مختلفه حيث تنشغل الجهات التنفيذية والرقابيه بمهام متعددة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين في ظل اتخاذ تدابير احترازيه لمنع تفشي فيروس كورونا .
وحذر "نقيب الفلاحين" من استغلال ضعاف النفوس لهذا الوضع للتعدي علي الرقعه الزراعيه الخصبه بالبناء.
وطالب المواطنين بمسانده الحكومه للحفاظ علي الرقعه الزراعيه الغاليه لانها تمثل كنز طبيعي لنا وللاجيال القادمه يصعب تعويضه، مناشدا الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمه والإجراءات القانونيه حيال المعتدين لمنع هذا التعدي المحتمل في بدايته مع توقيع اشد العقوبات علي المتعديين في ظل الازمات الحاليه.
واضاف ابوصدام ان اجازة عيد الفطر تاتي هذا العام في اجواء مختلفه حيث تنشغل الجهات التنفيذية والرقابيه بمهام متعددة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين في ظل اتخاذ تدابير احترازيه لمنع تفشي فيروس كورونا .
وحذر "نقيب الفلاحين" من استغلال ضعاف النفوس لهذا الوضع للتعدي علي الرقعه الزراعيه الخصبه بالبناء.
وطالب المواطنين بمسانده الحكومه للحفاظ علي الرقعه الزراعيه الغاليه لانها تمثل كنز طبيعي لنا وللاجيال القادمه يصعب تعويضه، مناشدا الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمه والإجراءات القانونيه حيال المعتدين لمنع هذا التعدي المحتمل في بدايته مع توقيع اشد العقوبات علي المتعديين في ظل الازمات الحاليه.