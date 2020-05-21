مغادرة 226 عائدا من واشنطن بعد قضاء أسبوع فى حجر مرسى علم



غادر 226 شخضا من العائدين من واشنطن، الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم ، بعد قضاء أسبوع، عقب تقليص فترة الحجر من 14 يوما إلي أسبوع تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.









من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن فريقا طبيا من الطب الوقائي أجرى سحب عينة للعائدين من الخارج قبل مغادرتهم للفندق المقرر للحجر الصحي لهم، وتبين سلبية النتائج.





وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جميع العائدين من الخارج الذين قضوا فترة أسبوع داخل الحجر غادروا للقاهرة من مطار مرسى علم عقب إجراء الكشف الطبي عليهم، والتأكد من سلبية عيناتهم.









وأوضح أن العائدين من واشنطن الذين غادروا الحجر الصحي اليوم وصلوا لمرسى علم صباح يوم 14 من مايو الجاري، حيث قضوا أسبوعا في الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم.





من جانبه، كشف مصدر بمطار مرسي علم الدولي، أن الذين انتهت فترة الحجر الصحي لهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم، يتم نقلهم علي متن احدي الرحلات الداخلية من مطار مرسي علم لمطار القاهرة الدولي.







كان مطار مرسى علم الدولى، استقبل مساء الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار جدة السعودي، تقل على متنها 298 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.



