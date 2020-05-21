موجز السوشيال ميديا: بيطرى يحكى تجربته وأسرته مع كورونا.. منى ممدوح تنشر فيديو لـ عادل إمام.. كهربا يهنئ رامى ربيعة بعيد ميلاده













نشر الدكتور البطرى حسام الدين محمود، أحد المتعافين من فيروس كورونا، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تدوينة يتحدث فيها عن تجربته مع فيروس كورونا منذ بداية إصابته حتى تعافيه.









هنأ محمود كهربا، نجم النادى الأهلى، زميله فى الفريق الكابتن رامى ربيعة بمناسبة عيد ميلاده.









نشر الفنان حسنى شتا صورة له مع الإعلامى وائل الإبراشى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت الفنانة منى ممدوح فيديو للزعيم عادل إمام وهو يتحدث فيه عن والدته من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: