الأعلى للإعلام يمنع بث برنامج "نبض الحياة" على قناة المحور وحجب موقع النبأ

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وأوضح المجلس، أنه يمنع بث البرنامج في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية وذلك بصفة دائمة.





كما الزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قناة المحور بدفع 100 الف جنيه مصر وذلك لأن البرنامج ارتكب مخالفات بتقديمه شخصيات غير مؤهلة واستخدم عبارات تثير الرأي العام وتهول من المشاكل ببعض القرى وتثير الذعر وتكدر السلم العام .





كما أن البرنامج ليس من إنتاج القناة وتم بثه دون الحصول علي تصريح من المجلس طبقا للقانون.







كما قرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لجريدة النبأ وإلزام الجريدة الورقية بدفع 50 ألف جنيه وذلك لبث أخبار غير صحيحة علي نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الاكواد) التي أقرها المجلس.