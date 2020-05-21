الحماية المدنية تنقذ موقف أتوبيسات النقل العام بالتجمع الأول من كارثة

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة موقف أتوبيسات بالتجمع الأول من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران فى أتوبيس نقل عام كان متوقفا داخل الموقف وحالت القوات دون انتشار النيران لباقى الأتوبيسات بالموقف.









تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بأتوبيس نقل عام داخل موقف الأتوبيسات بالتجمع الأول.









على الفور وجه اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من إنقاذ الموقف من كارثة.









وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.