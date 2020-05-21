مدرس بجامعة القاهرة يوضح الفرق بين كتابة الأبحاث للمواد النظرية والعملية

قال الدكتور حسام خطاب مدرس بقسم الرياضيات بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنه لا يوجد فرق في كتابة البحث بالنسبة للمواد النظري والمواد العلمي متمثلة في الرياضيات والمحاسبة، لافتًأ إلى أنه في الرياضة يدعم البحث بمسائل ويتم حلها.
وأضاف خطاب، لـ"صدى البلد"، أن الموضوعات البحثية للمواد العلمية، يتم فيها طرح مسألة يكتبها الطالب في البحث ويحلها، موضحا أن ذلك من أي مرجع سواء الكتاب الجامعي أو خارجي.
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يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، كان قد إلغي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لفرق النقل: أولى، ثانية، وثالثة، في الجامعات والمعاهد، واستبدالها برسائل بحثية، أو امتحان إلكتروني وذلك في جلسته 699 يوم 18 أبريل الماضي.
كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية، على أن تكون خلال شهر يوليو المقبل. وذلك بعد تأجيلها نظرا لتعليق الدراسة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.