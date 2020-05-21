مدرس بجامعة القاهرة يوضح الفرق بين كتابة الأبحاث للمواد النظرية والعملية

وأضاف خطاب، لـ"صدى البلد"، أن الموضوعات البحثية للمواد العلمية، يتم فيها طرح مسألة يكتبها الطالب في البحث ويحلها، موضحا أن ذلك من أي مرجع سواء الكتاب الجامعي أو خارجي.



