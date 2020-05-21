AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على أعمال تطوير العمارات السكنية بحي الزهور بمطروح

الخميس 21/مايو/2020 - 03:52 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
Advertisements
ايمن محمود
اجتمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، والجهاز التنفيذي لبحث أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح.


وتابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير العمارات القديمة بحى الزهور بالكيلو ٤ شرق مدينة مرسى مطروح، موجها بالإسراع بها، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.


وأوضح أنه جار إنهاء أعمال المرحلة الأولى لـ ١٠ عمارات ضمن إعادة تأهيل وتطوير ٣٥ عمارة سكنية حضاريا.



 
وتم الانتهاء حتى الآن بالمرحلة الأولى من تنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 80٪، والانتهاء من توصيل شبكة الغاز بنسبة 60٪، والانتهاء من الترميمات والتشطيبات بالوحدات السكنية بنسبة 70%.


حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ومديرى الشركات والمديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، وممثل عن الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد

التطوير يتحدي كورونا.. مطروح تواصل الاستعداد للصيف

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ الستان الأسود.. عبير صبرى تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد

وزير التعليم العالي: حالات كورونا فى مصر ستصل إلى 20 ألفا قبل نهاية مايو

السيسى يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا.. ويؤكد: طريقة تعاملنا الفيصل في المواجهة.. فيديو

حكم التبرد بالماء في نهار رمضان بسبب الحر الشديد .. الإفتاء توضح

إحالة مسئول كبير عن تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بإدارة نزع الملكية وآخرين للجنايات

وزير التعليم العالي يكشف موعد تسجيل مصر 20 ألف حالة يومية بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

إحنا 71 ألف حالة وهنوصل 100 ألف آخر الشهر.. ما السيناريو الافتراضي لـ مواجهة كورونا؟

فتاة التيك توك.. تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

الرئيس السيسي لـ المحافظين: الدنيا متسابة.. اعرفوا انتم مين

الرئيس السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. فيديو

وزير التعليم العالي: حالات كورونا فى مصر ستصل إلى 20 ألفا قبل نهاية مايو

من أول يونيو.. ارتداء الكمامة إجباريًا بـ قطارات السكة الحديد والمترو.. تفاصيل

الفساد أخطر من الإرهاب ونتعامل مع كورونا بـ احترافية.. 8 رسائل من الرئيس السيسى فى افتتاح مشروع بشاير الخير 3

عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية يتجاوز الـ 65 ألفا

أجهزة الدولة تقاضي بعضها.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية

السيسي يحرج وزير النقل على الهواء: أنت راضى بكدة؟.. فيديو

وزير التعليم العالي يكشف موعد تسجيل مصر 20 ألف حالة يومية بـ فيروس كورونا

منع برنامج وحجب موقع وتغريم قناة..قرارات جديدة من الأعلى للإعلام ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري صابون اليد والمنشفة.. 5 أخطاء تفسد جمال بشرتك

بسبب الكمامة.. عميل يطلق النار على عامل في مطعم وجبات سريعة

بـ الستان الأسود.. عبير صبرى تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد