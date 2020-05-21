تعرف على أعمال تطوير العمارات السكنية بحي الزهور بمطروح

اجتمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، والجهاز التنفيذي لبحث أعمال تطوير عمارات الكيلو 4 بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح .









وتابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير العمارات القديمة بحى الزهور بالكيلو ٤ شرق مدينة مرسى مطروح، موجها بالإسراع بها، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.









وأوضح أنه جار إنهاء أعمال المرحلة الأولى لـ ١٠ عمارات ضمن إعادة تأهيل وتطوير ٣٥ عمارة سكنية حضاريا.













وتم الانتهاء حتى الآن بالمرحلة الأولى من تنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 80٪، والانتهاء من توصيل شبكة الغاز بنسبة 60٪، والانتهاء من الترميمات والتشطيبات بالوحدات السكنية بنسبة 70%.







