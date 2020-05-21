توفير رصيد من الدقيق يكفي المخابز والمستودعات بسيناء



وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفى لأكثر من شهرين ومن الزيت التمويني يكفى لمدة 45 يومًا ومن الأرز يكفى لمدة 30 يومًا، وكميات كافية من الغاز والسولار والبنزين بمختلف أنواعه إلى جانب توافر جميع السلع بكميات كافية.





ومن جهته، أكد فتحي راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه طرح كميات إضافية من ومن جهته، أكد فتحي راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه طرح كميات إضافية من السلع الأساسية والمواد التموينية ومستلزمات عيد الفطر في مختلف الأسواق والمحال التجارية بمدن المحافظة.





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وأكد أن هناك لجانا لمراقبة الأسعار والأسواق وكذلك مراقبة مدى صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتوصيل الخدمة التموينية للمواطنين في كافة مراكز ومدن المحافظة في سهولة ويسر.





وأشار إلى ان المخابز سيتم تشغيلها طوال اليوم خلال أيام العيد، ومتابعة أعمالها، والإشراف على عملية وصول حصص الدقيق للمخابز' لضمان عدم حدوث أي تهريب للدقيق وبيعه في السوق السوداء.

