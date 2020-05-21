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محافظات

محت أميتها.. محافظ سوهاج يكرم فتاة شاركت في محو أمية آخرين

الخميس 21/مايو/2020 - 03:55 م
محافظ سوهاج يكرم
محافظ سوهاج يكرم فتاة شاركت في محو امية آخرين
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خالد رياض
كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج "صباح سعد" ابنة قرية بناويط بمركز المراغة التى واصلت كفاحها رغم ظروفها الصعبة، حتى حصلت على شهادة محو الأمية عام 98، وواصلت رحلتها حتى حصلت على موهل متوسط والتحقت بهيئة محو الأمية بالمراغة لتعلم الفتيات في بلدتها والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال اعتماده خطة محو الأمية للعام المقبل 2020 /2021 بمكتبه وبحضور محمد الدالي رئيس فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة رانيا أبو الخير رئيس مجلس إدارة جمعية "صوت الخير".


وأكد محمد الدالي، رئيس فرع محو الأمية بسوهاج أن الهيئة تفخر دايما بأبنائها المكافحين والمصرين على التعلم رغم ما قد يعانونه من ظروف صعبة ومن أمثلة ذلك ابنتنا "صباح"، مشيرا إلى أن خطة محو الأمية للعام 20 /21 تستهدف 36 ألف مواطن ومواطنة من أبناء المحافظة بتكلفة تقديرية بلغت 18 مليونا و786 ألفا و120 جنيها.


وأشار إلى أن الخطة ترتكز على أولوية تعليم الفتيات الأصغر سنا مع التركيز على محو أمية الإناث لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز مرحلة ما بعد محو الأمية تحقيقا لفلسفة التعليم المستمر، مشيرا إلى أنه يشارك في تنفيذ خطة محو الأمية على مستوى المحافظة المؤسسات الحكومية "الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعة سوهاج، والتضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وكذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني".

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