إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الغردقة

أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم، بطريق غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفي غارب المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 10 طريق غارب - الغردقة، علي الفور تم الدفع ب8 سيارات اسعاف من نقاط الاسعاف المتمركزة علي الطريق الساحلي، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج والإسعافات، وتبين اصابة 15 شخصا كانوا يستقلونها من احدي محافظات الوجه البحري في طريقهم الصعيد .

وتبين أن السيارة التي تعرضت للانقلاب تحمل لوحات معدنية رقم 5149 ص ق ج، وأن جميع المصابين من محافظتي أسوان وقنا وتراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور بالرقبة والعمود الفقري وجروح قطعية، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

وكان اصيب 5 اشخاص من أسرة واحدة، أمس الاربعاء في انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الزعفرانة - راس غارب، شمال محافظة البحر الاحمر، وتم نقلهم بمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد اخطار لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق الزعفرانة راس غارب، وتحديدا بالكيلو 45، على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتبين أن السيارة التي تعرضت للانقلاب رقم 1387 ادس، كما تبين اصابة 5 اشخاص بينهم طفلان.

وعند الوصول المستشفي تبين أن المصابين هم ابراهيم محمد رجب 55 عاما وابنته هبة 30 عاما وثريا السيد أحمد 60 عاما، والطفلين ريتاج ومعتز أحمد عبدالستار وجميعهم من القاهرة، وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالبطن وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.