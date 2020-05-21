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تعليم

1500 كمامة البداية.. دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني

الخميس 21/مايو/2020 - 04:21 م
دمياط تبدأ تصنيع
دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني
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زينب الزغبي
صرح  عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن التعليم الفني بدأ بإنتاج ١٥٠٠ كمامة قابلة للغسل طبقا للمواصفات الواردة من "إدارة مكافحة العدوى" بمديرية الشئون الصحية.


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وأوضح ان ذلك جاء بالتعاون مع مجلس آباء وأمناء المحافظة، وذلك بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية بنات بإدارة دمياط التعليمية، مشيرا الى أن الأمر سيعمم على كل المدارس الفنية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.


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وأضاف "وكيل الوزارة" أنه ضمن مساعى مديرية التربية والتعليم بدمياط لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم حاليا العمل على إنتاج نحو عشرة آلاف كمامة بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، تزامنا مع إلزام جميع المواطنين بارتدائها في المصالح الحكومية والخاصة.


جاء ذلك وفق منظومة عمل وجهت من  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، لمديرية التربية والتعليم وتعاون فيها مجلس أمناء المحافظة ، ونفذها التعليم الفني.
1500 كمامة البداية.. دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني
1500 كمامة البداية.. دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني
1500 كمامة البداية.. دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني
1500 كمامة البداية.. دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني
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