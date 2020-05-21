1500 كمامة البداية.. دمياط تبدأ تصنيع كمامات واقية بمدارس التعليم الفني

صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، بأن التعليم الفني بدأ بإنتاج ١٥٠٠ كمامة قابلة للغسل طبقا للمواصفات الواردة من "إدارة مكافحة العدوى" بمديرية الشئون الصحية.









اقرأ ايضا :









وأوضح ان ذلك جاء بالتعاون مع مجلس آباء وأمناء المحافظة، وذلك بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية بنات بإدارة دمياط التعليمية، مشيرا الى أن الأمر سيعمم على كل المدارس الفنية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.









أقرأ أيضا:





وأضاف "وكيل الوزارة" أنه ضمن مساعى مديرية التربية والتعليم بدمياط لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم حاليا العمل على إنتاج نحو عشرة آلاف كمامة بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، تزامنا مع إلزام جميع المواطنين بارتدائها في المصالح الحكومية والخاصة.