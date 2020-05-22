38.6 مليون أمريكي يطلبون إعانة ضد البطالة بسبب كورونا

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال التسعة أسابيع الماضية منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" في الولايات المتحدة وصل إلى 38.6 مليون شخص.





وحسب ما نشرته وزارة العمل الأمريكية ونقلته شبكة "سي إن بي سي"، تراجع عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة، إلى 2.44 مليون طلب، منخفضا للاسبوع السابع على التوالي مع بدء فتح النشاط الاقتصادي تدريجيا، من رقم قياسي سجله في مارس عند 6.9 مليون طلب.





وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 2.44 مليون من 2.69 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها لـ 2.4 مليون طلب، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة داو جونز.





وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 501 آلاف إلى 3.042 مليون طلب.





وتم تعديل المستوى المسجل الاسبوع الماضي من 2.981 مليون إلى 2.69 مليون طلب، بعد أن تسبب خطأ كتابيا غريبا في تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، في زيادة أعداد المتقدمين عن المستوى الحقيقي.





ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.