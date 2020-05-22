AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

38.6 مليون أمريكي يطلبون إعانة ضد البطالة بسبب كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال التسعة أسابيع الماضية منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" في الولايات المتحدة وصل إلى 38.6 مليون شخص.

وحسب ما نشرته وزارة العمل الأمريكية ونقلته شبكة "سي إن بي سي"، تراجع عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة، إلى 2.44 مليون طلب، منخفضا للاسبوع السابع على التوالي مع بدء فتح النشاط الاقتصادي تدريجيا، من رقم قياسي سجله في مارس عند 6.9 مليون طلب.

وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 2.44 مليون من 2.69 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها لـ 2.4 مليون طلب، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة داو جونز.

وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 501 آلاف إلى 3.042 مليون طلب.

وتم تعديل المستوى المسجل الاسبوع الماضي من 2.981 مليون إلى 2.69 مليون طلب، بعد أن تسبب خطأ كتابيا غريبا في تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، في زيادة أعداد المتقدمين عن المستوى الحقيقي.

ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة اقتصادية كبرى تضرب أمريكا بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7٪

الأمريكان بيشحتوا.. 6.6 مليون طلب إعانة في أسبوع فقط

كورونا تمتص دماء أمريكا.. طلبات الإعانة تتجاوز 6 ملايين للأسبوع الثاني

بسبب كورونا.. البطالة في أمريكا تصل معدلات غير مسبوقة

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 5.2 مليون في أحدث أسبوع

ترشيحاتنا

بين الحقيقة والتمثيل أحمد العوضى يشارك صورة جديدة لشخصية هشام عشماوي

ديلي ميل: العلماء يكتشفون كارثة بالمجال المغناطيسي للأرض..تفاصيل

طرق سحرية لتزيل خدوش زجاج السيارة

احذر.. السمنة تزيد أعراض كورونا 3 أضعاف

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا