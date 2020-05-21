مليار جنيه قيمة تداولات البورصة آخر تعاملات الأسبوع

سجلت قيمة التداول البورصة على الأسهم المقيدة نحو مليار جنيه من خلال كمية تداول على الأسهم 205.7 مليون ورقة مالية بتنفيذ 31 ألف عملية لعدد 172 شركة.





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واستحوذ المصريون على 52.71% من إجمال تعاملات البورصة اليوم، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.2%، والعرب على 4.09%.