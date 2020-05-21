مليار جنيه قيمة تداولات البورصة آخر تعاملات الأسبوع

سجلت قيمة التداول البورصة على الأسهم المقيدة نحو مليار جنيه من خلال كمية تداول على الأسهم 205.7 مليون ورقة مالية بتنفيذ 31 ألف عملية لعدد 172 شركة.
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واستحوذ المصريون على 52.71% من إجمال تعاملات البورصة اليوم، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.2%، والعرب على 4.09%.
تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس 70 للأسهم المتوسطة منفردا.
وخسر رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار جنيه، مسجلا مستوى 542.6 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 10.109.91 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.1 %، ليغلق عند مستوى 1.491.03 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 1.128.76 نقطة.
عززت من تراجع المؤشر الرئيسي مبيعات المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية مقابل مشتريات المصريين والأفراد على الأسهم المتوسطة.