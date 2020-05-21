مجازاة مسئول سابق وآخرين بماسبيرو لإهمالهم في عملهم

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "س.ع" ، و"م.إ" رئيسى تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كل منهما ، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر ٢٠ يومًا ، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم ابلاغ مذيع بجدول أعماله ، وبرأت المحكمة مذيعي نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهما.









صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .









ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى ، أنهما في غضون عام ٢٠١٦ /٢٠١٧ خرجا علي مقتضي العمل الوظيفي ، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقراءتها بالمخالفة للتعليمات .









ونسبت للمحال الثالث أنه أهمل الإشراف علي المحالة الأولي والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدي الي علم تسليمهم التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقراءتها بالمخالفة للتعليمات .









وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس اللذين تمت تبرئتهما منها ، فنُسب لهما عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدام الشكوى، وتجاوزا حددوها ، بأن اتهما رؤساءهما بارتكاب مخالفات بقصد الاساءة لهم والنيل منهم .