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حوادث

مجازاة مسئول سابق وآخرين بماسبيرو لإهمالهم في عملهم

الخميس 21/مايو/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا  ، "س.ع" ، و"م.إ" رئيسى تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كل منهما ، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر ٢٠ يومًا ، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم ابلاغ مذيع بجدول أعماله ، وبرأت المحكمة مذيعي نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهما.


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .


ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى ، أنهما في غضون عام ٢٠١٦ /٢٠١٧ خرجا علي مقتضي العمل الوظيفي ، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقراءتها بالمخالفة للتعليمات .


ونسبت للمحال الثالث أنه أهمل الإشراف علي المحالة الأولي والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدي الي علم تسليمهم التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقراءتها بالمخالفة للتعليمات  .


وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس اللذين تمت تبرئتهما منها ، فنُسب لهما عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدام الشكوى، وتجاوزا حددوها ، بأن اتهما رؤساءهما بارتكاب مخالفات بقصد الاساءة لهم والنيل منهم . 
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