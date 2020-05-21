كريزي تاكسي.. لأول مرة الخال عرفات يظهر

جسد الفنان إبراهيم السمان في الحلقة 27 من الجزء الثاني من "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة شخصة الخال عرفات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث جسد شخصية عرفات الذي خرج من مستشفى أم المصريين ويطلب من الركاب إعطاءه التليفون لإجراء مكالمة.

وخلال ما يقوم بعمل المكالمة يأتي أحد الأشخاص على موتوسيكل ويقوم بخطف التليفون من يده ويهرب، وهنا يتعصب الراكب ويطلب من السائق أن يجري وراءه ولكنه يخبره بأن العربية تعطلت، وفجأة يحاول أن يخرج الراكب من التاكسي ويهرب ولكن يتمسك الركاب بالتاكسي فيتدخل طاقم العمل ويخبرونه بحقيقة المقلب.





الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.

ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.