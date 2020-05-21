أحمد كريمة: يمكن تقديم زكاة المال لـ عامين لدعم المؤسسات العلاجية وللفقراء.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يمكن إخراج الزكاة لعامين مقبلين في ظل جائحة فيروس كورونا ويقوم الفرد بالتنويع في المصارف ويكون جزءا للفقراء والمساكين.





وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:" ي مكن أن يوجه جزءا في زكاة المال للمؤسسات العلاجية و مستشفيات العزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد".





وتابع أحمد كريمة:" الناس فاكرة إن الزكاة هي كفالة يتيم او بناء دورة مياه في مسجد فقط ولكن هذا الأمر غير صحيح مطلقا".





وأكمل احمد كريمة:" عند الحديث على مصارف الزكاة يتم البدء بفقراء الأقارب ثم فقراء البلد ثم فقراء الإقليم".





ولفت أحمد كريمة:" توفير العلاج والدواء مقدم على الطعام ويمكن إخراج زكاة المال للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا ودعم المؤسسات العلاجية ".



