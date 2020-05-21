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طريقة عمل بسكويت اليانسون للشيف أحمد عادل

الخميس 21/مايو/2020 - 07:44 م
بسكويت اليانسون
بسكويت اليانسون
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نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات حول الأنواع المختلفة من البسكويت التى يمكن أن تقدمها لأسرتها فى عيد الفطر، ويعد بسكويت اليانسون من الأطعمة التى تحتوي على نكهة مميزة ويفضلها الأطفال بشكل خاص.

وقدم الشيف أحمد عادل، لـ "صدى البلد" الطريقة الصحيحة لعمل بسكويت اليانسون كما يمكنك تزين، وتشكيل بسكويت اليانسون بالشكل المفضل لأطفالك.

مكونات بسكويت اليانسون 
٦٠٠ جرام دقيق
٢٠٠ مللى زبده
٢٥٠ سكر بودر   
٥ بيضات 
رشة فانيليا
٥ جرام بيكينج بودر
٢٥ جرام يانسون حب محمص 


طريقة تحضير بسكويت اليانسون
أولا نضع الزبدة مع السكر البودر فى العجان و نضرب جيدآ بالمضرب الكف حتى يفتح اللون ثم نضع البيض بالتدريج مع الفانيليا 
ثم نحضر بوله و نضع بيها الدقيق مع اليانسون و البيكينج بودر و نخلطهم  معًا بشكل جيد
ثم نضعهم فى العجان على السرعه الاولى حتى تتجانس المقادير 
نترك العجينة ترتاج ١٠ دقايق ثم تفرد و تقطع بالأشكال 
توضع فى فرن سخن على درجه حراره ١٧٠ لمدة ٢٠ دقيقة
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