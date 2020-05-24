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محافظات

بـ 5 جنيهات شهريا.. حكاية خلاوى جنوب البحر الأحمر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:00 ص
حكاية خلاوى جنوب
حكاية خلاوى جنوب البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

 حلايب وشلاتين، واحدة من أجمل المناطق التي لو شئت الكتابة عنها ما توقف القلم، نظرًا لسيل ما تمتلكه هذه المنطقة من تنوع كبير، وحياة فريدة تستحق القراءة والتأمل والكتابة عنها أيضا أهل هذا المكان، من أكرم الخلق، بسطاء إلى حد كبير،


أرواحهم نقية، نفوسهم راضية، إلى حد كبير من القناعة، ربما لمحبة مؤصلة في دواخلهم.



يقول على دوار باحث بيئى من ابناء الجنوب ربما كان حلما على الكثير من أبناء مناطق حلايب وشلاتين اللذين يرعون ويسكنون الوديان الالتحاق، بالتعليم الأساسى هناك، إلا أن كان عدم وجود أوراق ثبوتية للكثير منهم، خاصة قاطنى الأودية الجبلية عائق يحول بينهم وبين التعليم.



وتابع دورا لذلك قام الأهالى بحل الأزمة بإنشاء الخلاوى، وهو ما يشبه الكتاتيب، الواحا من خشب وشاب من أبناء المدينة يعلمهم القراءة والكتابة وأحد المشايخ يحفظهم القرآن، وبذلك يكونوا قد حلوا أزمة عدم وجود أوراق ثبوتية.



يوضح محمد زين من مشايخ العبابدة الخلاوي :"هى " الكتاتيب" اللي بيتعلم الأطفال فيها القرآن الكريم و القراءة و الكتابة ، يشرف عليها رجال دين من أهل المثلث  ويستخدم " لوح
" اللي بيتكتب عليها الآيات القرآنية المراد حفظها ، تقريباً اللوح بيكون لأية او أيتين بخط تحس فيه أصالة و تاريخ اللوح المكتوبة عليه الأية و الخلاوي الموجودة في مثلث حلايب و المتواصل تواجدها من سنين طويلة في المثلث" .



ويوضح زين شيخ الخلوة أسمه " خليفة " :"دايماً التلاميذ تخاف منه و تحترمه ، الخليفة هو المدرس و هو الناظر و المربي الأول للاطفال هنا يقوم المتلقى فى الكتاتيب بدفع جنيه أسبوعيا و5 جنيهات شهريا لشيخ الكتاب ويبدأ الأطفال الذهاب للكتاب من سن 5 أعوام تقريبا وعندما يبلغ العاشرة من عمرة يكون قد تمكن من حفظ الكثير من القرآن الكريم .

بـ 5 جنيهات شهريا.. حكاية خلاوى جنوب البحر الأحمر
بـ 5 جنيهات شهريا.. حكاية خلاوى جنوب البحر الأحمر
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