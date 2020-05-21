لما كنا صغيرين الحلقة 27.. ريهام حجاج تعترف بقتل والدها

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل لما كنا صغيرين بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت احداث الحلقة خروج "يحيى" من السجن وتهديده ل"ياسين" باسترجاع طليقته وبعد مغادرته يرسل له رسالة يخبره ان شقيقه "حسن" يحب "دنيا"

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ويتهجم "يحيى" على "دنيا" فى منزلها ويطلب منها الطلاق من "ياسين" وتطرده ويذهب "ياسين" الى "حسن" ويخبره عن حقيقة مشاعره تجاه نهى ويخبره بالحقيقة

"ياسين" يسل دنيا لماذا لم تخبره بحقيقة مشاهر حسن تجاهاه وتفاجئهما الشرطة بامر ضبط واحضار دنيا

بالتحقيق تتكشف محادثة بين نهى ودنيا تهددها فيها نهى بالابلاغ عنها لأنها قتلت والدها والنيابة تؤكد ذلك وتعترف دنيا بقتل والدها للدفاع عن امها