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فن

لما كنا صغيرين الحلقة 27.. ريهام حجاج تعترف بقتل والدها

الخميس 21/مايو/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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شروق حمدى

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل لما كنا صغيرين بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت احداث الحلقة خروج "يحيى" من السجن وتهديده ل"ياسين" باسترجاع طليقته وبعد مغادرته يرسل له رسالة يخبره ان شقيقه "حسن" يحب "دنيا"

اقرا ايضا : مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 26.. زواج ريهام حجاج وخالد النبوي

ويتهجم "يحيى" على "دنيا" فى منزلها ويطلب منها الطلاق من "ياسين" وتطرده ويذهب "ياسين" الى "حسن" ويخبره عن حقيقة مشاعره تجاه نهى ويخبره بالحقيقة 

"ياسين" يسل دنيا لماذا لم تخبره  بحقيقة مشاهر حسن تجاهاه وتفاجئهما الشرطة بامر ضبط واحضار دنيا

بالتحقيق تتكشف محادثة بين نهى ودنيا تهددها فيها نهى بالابلاغ عنها لأنها قتلت والدها والنيابة تؤكد ذلك وتعترف دنيا بقتل والدها للدفاع عن امها

"لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج ، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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