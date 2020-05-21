سمير كمونة: حسام وإبراهيم حاولا ضمي للزمالك وكنت سأحصل على أعلى عقد

كشف سمير كمونة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن كواليس عرض الزمالك له ودور حسام وإبراهيم حسن في ذلك.
وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "حسام وإبراهيم حسن كانا مقربين مني للغاية، وحاولا إقناعي بالانضمام إلى الزمالك".
وأكمل نجم الأهلي السابق: "عندما قررت العودة من الاحتراف، كما تحدثت مع أحمد رمزي وحلمي طولان، وجلست بالفعل مع أوتوفيستر مدرب الزمالك وقتها".
وأردف: "أوتوفيستر شرح لي طريقة اللعب ودوري في خطته، كان مقتنعا بي جدًا، وعرض عليا مبلغا كبيرا كان سيجعلني ضمن أكثر لاعبي الزمالك أجرًا، ولكني لم أستطع الموافقة، شكرتهم على عرضهم وأخبرتهم أنني أحب الأهلي، ولا أتخيل نفسي بقميص الأبيض".