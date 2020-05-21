AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سمير كمونة: حسام وإبراهيم حاولا ضمي للزمالك وكنت سأحصل على أعلى عقد

الخميس 21/مايو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف سمير كمونة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن كواليس عرض الزمالك له ودور حسام وإبراهيم حسن في ذلك.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "حسام وإبراهيم حسن كانا مقربين مني للغاية، وحاولا إقناعي بالانضمام إلى الزمالك".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "عندما قررت العودة من الاحتراف، كما تحدثت مع أحمد رمزي وحلمي طولان، وجلست بالفعل مع أوتوفيستر مدرب الزمالك وقتها".

وأردف: "أوتوفيستر شرح لي طريقة اللعب ودوري في خطته، كان مقتنعا بي جدًا، وعرض عليا مبلغا كبيرا كان سيجعلني ضمن أكثر لاعبي الزمالك أجرًا، ولكني لم أستطع الموافقة، شكرتهم على عرضهم وأخبرتهم أنني أحب الأهلي، ولا أتخيل نفسي بقميص الأبيض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حسن يعلق على عروض القطبين

المقاولون العرب يستعين بـ محمد صلاح ضد الزمالك والأهلي

هاني رمزي : عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه رفض .. فيديو

حب الأهلي فى الدم.. 7 تصريحات مثيرة للجدل من الأسطورة حسام حسن

تسوبيل يكذب حسام حسن: لم أتسبب في رحيله عن الأهلي

جمال حمزة: رحلت عن الزمالك بسبب هجوم الجماهير

ترشيحاتنا

السيسى يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا.. ويؤكد: طريقة تعاملنا الفيصل في المواجهة.. فيديو

ملحمة البرث في الاختيار.. وانتقام رضوان بـ البرنس.. الجمهور متشوق لأحداث الحلقة 28 في 4 مسلسلات

لسببين .. نبيل الحلفاوي يطالب بمشاهدة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"

الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

فيديوجراف | حقيقة وضع وزيرة الصحة في العزل الصحي

هاشتاج أحمد حلمى يتصدر تويتر ..ومغردون يسترجعون ذكرياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الحالات المصابة التى تصل إلى الاستئصال وأعراض سرطان الرحم؟.. فيديو

بفستان ملون.. يارا بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير