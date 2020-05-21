البحوث الإسلامية: الجود والكرم من دلالات الإيمان

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، الدكتور نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام شهر رمضان.









تناول الأمين العام في حلقة اليوم الجود والكرم، وقال إنه يعد من دأب الأنبياء وشيم المرسلين، كما وصف به الله تبارك وتعالى، حيث يتجلى جود الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، كما يطلب من عباده أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر لما فيه من زيادة الأجر والثواب.





وأضاف عياد أن المتأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان معروفًا بهذا الخلق ، حيث تواترت الأدلة على مدى جوده، إلا أنه كان أكثر جودًا في شهر رمضان، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة.



