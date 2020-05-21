AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

البحوث الإسلامية: الجود والكرم من دلالات الإيمان

الخميس 21/مايو/2020 - 06:26 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
Advertisements
محمد شحتة
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام شهر رمضان.


تناول الأمين العام في حلقة اليوم الجود والكرم، وقال إنه يعد من دأب الأنبياء وشيم المرسلين، كما وصف به الله تبارك وتعالى، حيث يتجلى جود الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، كما يطلب من عباده أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر لما فيه من زيادة الأجر والثواب. 

وأضاف عياد أن المتأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان معروفًا بهذا الخلق، حيث تواترت الأدلة على مدى جوده، إلا أنه كان أكثر جودًا في شهر رمضان، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. 

وأوضح الأمين العام أن الجود من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يحرص العبد عليها، لأنه من دلالات الإيمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى تطبيق هذا الخلق والتنافس فيه خصوصًا في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين "البحوث الإسلامية" يناقش أهمية العلم في ارتقاء المجتمع والأفراد.. فيديو

في الحلقة الخامسة من سلسلة بأخلاقنا نرتقي.. أمين البحوث الإسلامية يناقش حق الأبناء على آبائهم

أمين "البحوث الإسلامية": الأمر بالمعروف حقق الخيرية لأمة النبي

البحوث الإسلامية: الثبات على المبدأ خلق نبوي ينشر الفضيلة في المجتمع

"البحوث الإسلامية": النبي شدد على وجوب التحلي بآداب الطريق

البحوث الإسلامية: "الإحسان إلى الجار" دليل على الإيمان.. وإيذاؤه إثم عظيم

ترشيحاتنا

أطمئنوا ولكن أحذروا .. السيسي: مصر مستعدة للتعامل مع كورونا والأمراض الأخري

فيديو لمذيع بقناة العربية يغازل زوجته على الهواء يثير تفاعلا على تويتر.. ما القصة؟

عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية يتجاوز الـ 65 ألفا

لا تشاهدوا هذه الحلقة.. تحذير ومفاجأة من مخرج الاختيار للمشاهدين في الحلقة 28

دعاء ليلة القدر 29 رمضان .. لعلها تكون الليلة

إيران تعلن فتح المزارات الدينية بعد عيد الفطر المبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإسكارف ملون في الرقبة.. هايدي موسى تتألق بإطلالة كاجوال

بـ الجلد الاسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بنحافتها

حكاية أكلة.. الكباب من أكل الجنود فى الغزوات إلى طبق مميز فى مصر