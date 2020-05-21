البحوث الإسلامية: الجود والكرم من دلالات الإيمان

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام شهر رمضان.
تناول الأمين العام في حلقة اليوم الجود والكرم، وقال إنه يعد من دأب الأنبياء وشيم المرسلين، كما وصف به الله تبارك وتعالى، حيث يتجلى جود الله عز وجل على عباده في هذا الشهر، كما يطلب من عباده أن يجودوا ويتكرموا في هذا الشهر لما فيه من زيادة الأجر والثواب.
وأضاف عياد أن المتأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان معروفًا بهذا الخلق، حيث تواترت الأدلة على مدى جوده، إلا أنه كان أكثر جودًا في شهر رمضان، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة.
وأوضح الأمين العام أن الجود من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يحرص العبد عليها، لأنه من دلالات الإيمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى تطبيق هذا الخلق والتنافس فيه خصوصًا في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.