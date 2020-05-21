البورصات العربية اليوم.. تباين المصرية وارتفاع السعودية والأردن والكويت.. وخسارة بــ العراق وفلسطين

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين اليوم الخميس 21 مايو 2020، وذلك مع إنتهاء جلسات بعض البورصات العربية خلال شهر رمضان كريم اليوم، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائج أسواق المال العربية والخليجية اليوم، والتي جاءت كالتالي:









تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم "ختام تعاملات الأسبوع" وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات المصرية والمستثمرين العرب.

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وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 6ر542 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 6ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " إيجي اكس 30 " بنسبة 94ر0 % ليبلغ مستوى 91ر10109 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 2ر0 % ليبلغ مستوى 06ر1131 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 13ر0 % ليبلغ مستوى 51ر1829 نقطة.





البورصة السعودية





اختتم سوق الأسهم السعودي تعاملات جلسات الأسبوع، اليوم الخميس، بارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسى"، بنسبة 0.01% رابحًا 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسرًا 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.71 نقطة، وبلغ حجم التداول في سوق الأسهم السعودي بختام التعاملات 274.8 مليون سهم بقيمة 8.8 مليار ريال.



وارتفع 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودي على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.33%.

ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.31%.





البورصة الأردنية





اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة،ليصل عند مستوى 1574.10 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 1.8 مليون سهم، نفذت من خلال 865 صفقة.





بورصة الكويت





أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 53ر18 نقطة ليبلغ مستوى 70ر4913 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 20ر82 مليون سهم تمت عبر 4605 صفقات نقدية بقيمة بلغت 22ر16 مليون دينار.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4161 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 20ر39 مليون سهم تمت عبر 1733 صفقة نقدية بقيمة 7ر1 مليون دينار .





بورصة العراق





أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.79% , متوقفا عند 424.67 نقطة، وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 10 شركات, وارتفعت أسهم 3, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.





وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,282,677,370 سهما,بقيمة 1,025,319,798 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 516 صفقة , شملت 25 شركة مساهمة ,من أصل 102شركات مسجلة في البورصة.





بورصة مسقط





أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم على ارتفاع بنسبة 630 ر0) في المئة، ما يعادل 32ر21 نقطة، ليصل عند مستوى 98ر3407 نقطة.





وبلغت قيمة التداول 532 ألفًا و436 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 9ر34 في المئة مقارنة مع آخر جلسة، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 124ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 07ر18 مليار ريال عماني.





البورصة الفلسطينية





أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.25% ما يعادل 1.21نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 477.72 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 54,415 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 146,821.10 دولارًا نفذت من خلال 59 صفقة.





البورصة الباكستانية





أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.28% أي ما يعادل 96 نقطة، وأغلق عند مستوى 33836 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 96344614 سهمًا، وتم التداول على أسهم 317 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 133 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 167 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.





بورصة بيروت

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.53% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 573.99 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 434 ألفًا و492 سهمًا، بقيمة مليون و665 ألفًا و532 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 27 صفقة، كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و924 ألف دولار، مقارنة مع 5 ملايين و995 ألفا لجلسة التداول السابقة.



