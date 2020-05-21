"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر المبارك

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، وقيادات وأعضاء الحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال الدولة والقوات المسلحة ورجال الشرطة وعموم الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعاده الله علي مصر العزيزة بالخير والبركات.
وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس، إن الأعياد تأتي لتزيد من قوة وترابط أبناء الوطن العظيم المُحب لبلاده، ومعدنه الأصيل يظهر في الشدائد والأزمات ليكون خير سند لقيادته الرشيدة.
وأضاف: نستقبل العيد هذا العام وسط ظروف خاصة يشهدها العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وليس ذلك فحسب فان مصر تقف حائلًا وصخرة صلدة أمام مؤامرات تحاك من عدة جوانب.
وشدد على ضرورة تكاتف المصريين جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية ويلتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل، ولاسيما الاصطفاف لمواجهة التحديات وتحطيم مؤامرات الأعداء والكارهين.
وأكد المصريين الأحرار، إننا نثق في حكمة وقدرات رئيس مصر لإدارة كافة الأمور وتحركات مؤسسات الدولة المعنية للحفاظ علي سلامة وأمن الوطن والمواطنين واجتياز الكبوة وردع المتآمرين.