"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر المبارك

وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس، إن

تأتي لتزيد من قوة وترابط أبناء الوطن العظيم المُحب لبلاده، ومعدنه الأصيل يظهر في الشدائد والأزمات ليكون خير سند لقيادته

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الرشيدة