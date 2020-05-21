سمير كمونة يكشف عن أفضل هدف أحرزه وسر عدم الانضمام للزمالك

كشف سمير كمونة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن أفضل هدف أحرزه.





وأوضح نجم الأهلى السابق: "هدفى فى الرجاء بنهائى البطولة العربية لا ينسى ولم أنم فى ذلك اليوم ومن الأهداف التى أعتز بها، خاصة أن أسامة عرابى قال لنا على سيناريو الهدف قبال إحرازه، لأن أسامة قال محمود أبو الدهب هيرفع عرضية وانت حطها".





عن مفاوضات الزمالك، قال سمير كمونة: حسام وابراهيم حسن تفاوضا معى من أجل الانضمام للزمالك وقت وجود أوتوفيستر، وكنت هاخد أعلى قيمة مالية، وتواصل معى أحمد رمزى وحلمى طولان ولكن رغبتى كأهلاوى أن ألعب للأهلى بعد العودة من الاحتراف.





وتابع كمونة: أن صالح سليم كلمنى بعد رحيل حسام وابراهيم وحاولوا ضم اللاعبين المحترفين وقلت له تحت أمر النادى والأهلى وقف جنبى فى الاحتراف بعد وصول 4 عروض.





وأوضح سمير كمونة: المرة الثانية كانت مع مرتضى منصور واتفق معى على اللعب للزمالك وقت وجوده رئيسا للنادى بعد رحيل حسام حسن عن الزمالك ولكن الأمور وقفت نهائيا بدون أسباب.