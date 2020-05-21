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رياضة

بسبب اللجنة الخماسية.. سمير عثمان يوضح أسباب رفضه العمل كرئيس لجنة الحكام

الخميس 21/مايو/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف الحكم الدولي السابق سمير عثمان، أسباب رفضه العمل كرئيس لجنة الحكام مجددا في ظل وجود اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني.


وقال سمير عثمان لـ" إذاعة الشباب والرياضة: "كان هدفي عندما تم تعييني رئيسا للجنة الحكام من قبل اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد آنذاك، أن أعيد حقوق الحكام المالية من أجل تحفيزهم على إدارة المباريات بتركيز عالي، بعدما تم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب".


وأكمل: "رفضت العودة مرة أخرى لرئاسة لجنة الحكام في ظل تواجد اللجنة الخماسية، بعدما تم الاستغناء عني في بداية عمل اللجنة، وكنت أتمنى تطبيق خطتي لتطوير التحكيم المصري".


وشدد الحكم الدولي السابق، أن التحكيم المصري بخير، ويوجد على الساحة العديد من الحكام المميزين ولكن الفترة الماضية شهدت توترا على الجميع.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.
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