مؤسستان حقوقيتان تحذران المجتمع الدولي من خطر إعلام الإرهاب





وحذرت الجمعية، من الخلط المتعمد في وسائل إعلام لا تقل إجراما عن منفذي العمليات الإرهابية القذرة علي المدنيين والعسكريين في مصر وأصبحت متحدثا رسميا لقواعد الإرهاب وتعطي لهم المبرر للقيام بهذا العمل الاجرامي ووصل الأمر إلى أنهم يزيفوا الحقائق ويحاولوا فرض رؤية مغلوطة لحقيقة رؤوس التكفيريين أمثال هشام هشماوي وعماد عبد الحميد الضابطين المفصولين لأفكارهما الإرهابية واللذان يثبت كل يوم صحة فصلهما من الجيش لاعتناقهما هذا الفكر المتطرف وايضًا تجميل صورة الارهابي ومفتي جماعة بيت المقدس والهارب الي ليبيا قبل مقتله رفاعي سرور وهو إرهابي ابن ارهابي.





وقالت الجمعية إن «الجزيرة نت» أعلنت فى المقال المحذوف أن هؤلاء هم رموز المقاومة المسلحة الإسلامية ضد الجيش المصري ويتباهي بهذا الأمر ويضعون هؤلاء المجرمين في منزلة المقاومة في محاولة بائسة لتضليل شباب جماعتهم ومريديهم الأمر الذي يستلزم ردًا وتعريفًا واضحًا عن الإرهابي وهو الذي يعتنق أفكارًا تكفر وترهب المجتمع باستخدام العنف ضد افراده بكل فئاته والارهابي هو الذي لا يحترم القانون والدستور ولا يحترم حدود وطنه ولا يحترم حرماته، أما المقاوم هو مَن يدافع عن أرضه ممن اغتصبها ويظل يقاوم حتى تتحرّر من محتلها كما حدث من مقاومة علي الاحتلال الانجليزي لمصر وغيره من الملاحم الوطنية في الدفاع عن الوطن والأرض، والسؤال الأهم ماذا كان يفعل هشام عشماوي ورفاعي سرور وعماد عبد الحميد في ليبيا والإجابة من التعاريف الدولية لمثل هذا الأمر هم كانوا هناك كمرتزقه يحاربون في ليبيا ضد الشعب والجيش الليبي من أجل مبالغ ورواتب شهرية فهل هذا من الدين في شيء.. اننا نرفض كل ما جاء من تخريف وتزييف للتاريخ.





وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير ومن خلال البرنامج المشترك بينهما لرصد حالة العنف (مرصد إعلام وتنظيمات تدعم الإرهاب) ومن خلال رصدها، أن مسلسل الاختيار الذي يتحدث عن فتره مهمة خاضها الوطن بجميع فئاته لمحاربة الفكر المتطرف والتكفيري داخل مصر كلها وكان يدفع ثمنه مدنيون وعسكريون مصريون يدافعون عن وطنهم ضد أصحاب الفكر الظلامي الذي حاول جاهدا ترويع الآمنين من خلال عمليات إرهابية فى سيناء وفي المدن الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية والدقهلية وغيرها من عمليات قذرة في اتجاه شركاء الوطن أثناء صلاتهم أو احتفالات بأعيادهم لتأريخ الفترة ولرفع وعي المواطن المصري والاجيال القادمة من الخطر الذي يتربص بهوية وثقافة وارض هذه البلد وان يؤصل بطولات وتضحيات جنود بسطاء وضباط وقادة من الشعب المصري وان يقص ويحكي ماذا فعل الارهاب وما هي اهدافه.





وطالبت الجمعية الوطنية ومؤسسة الحق، المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تأوي الارهاب واعلام الارهاب من يتبنون الافكار السامة من خلال مقدميها وضيوفهم ممن هم مشاركون في العمليات الارهابية في مصر وليبيا وسوريا واليمن، "نحن نحترم حرية الرأي والتعبير ولكن ثقافة العنف والارهاب ليست من مبادئ حرية الرأي والتعبير ويجب علينا جميعا حماية الشعوب من هذا الفكر الضلالي".





رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، في الفترة الأخيرة محاولة تزييف تعريف رؤوس الإرهاب والفكر التكفيري بأنهم رموز للمقاومة الإسلامية ضد القوات المسلحة وهو ما نشره موقع الجزيرة نت تحت عنوان (هشام عشماوي.. الوجه الاخر ) بتاريخ 14 مايو 2020 لكاتبه مصطفي البدري، أحد المنتمين للجبهة السلفية التي تعتنق الأفكار التكفيرية ويتربون علي تكفير المجتمع.