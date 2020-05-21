توزيع 2000 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القاهرة

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمبنى المحافظة، ظهر اليوم، د. حسام السيد نائب رئيس الاتحاد التجارى الدولى الصينى، ونوح ماى لينج مدير عام إحدى شركات الهواتف العالمية بمصر .









وقدما 2000 كرتونة تموينية تحوى السلع الاساسية لتوزيعها على الأسر التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الأكثر احتياجًا بالمحروسة (١ ، ٢).









وأثنى محافظ القاهرة على الدور الاجتماعى الذى تقوم به الشركة فى اطار المسئولية المجتمعية للشركات العالمية العاملة فى مصر.





وأكد دعم المحافظة وتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لكل مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يشاركون الدولة فى مواجهة الأزمة الراهنة بما يخدم المواطن.







