سمير عثمان يعلن نيته خوض الانتخابات على منصب رئيس الجبلاية

أعلن سمير عثمان الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق عن تفكيره في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة .









وقال سمير عثمان في تصريحات لـ"إذاعة الشباب والرياضة": "أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إذا توفرت الشروط في اللائحة، وأنتظر معرفة اللائحة الجديدة، لحسم قراري النهائي بشأن دخول الانتخابات".









وأضاف خلال حديثه: "خلال فترة تواجدي بالتحكيم لم أنحز لفريق على حساب آخر، الحكم لا ينبغي أن ينتمى لفريق وإلا سيقابل الفشل مدى حياته".









وأكمل: "رفضت العودة مرة أخرى لرئاسة لجنة الحكام في ظل تواجد اللجنة الخماسية، بعدما تم الاستغناء عني في بداية عمل اللجنة، وكنت أتمنى تطبيق خطتي لتطوير التحكيم المصري".









وشدد الحكم الدولي السابق، على أن التحكيم المصري بخير، ويوجد على الساحة العديد من الحكام المميزين ولكن الفترة الماضية شهدت توترا على الجميع.







