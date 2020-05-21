نشرة الصحة والمرأة.. حفظ الكحول الإيثيلي بطريقة خاطئة يسبب كارثة.. 16 فائدة غير متوقعة للترمس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

قابل للاشتعال.. احذر ترك الكحول في الشمس .. فيديو





حذر الدكتور الصيدلي باهر السعيد من ترك الكحول في السيارات في الوقت الحالي، بعد ارتفاع درجات حرارة الأجواء، وهو ما حدث في سيارة منذ أيام وتسبب في حريق.

وأكد باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن الكحول مادة قابلة للاشتعال، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، لا يفضل ترك زجاجة الكحول في السيارة، لأنها تتفاعل مع الحرارة وتشتعل .

16 فائدة لـ الترمس

يعتبر الترمس من فصيلة البقوليات، وهو غني بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية وعلى مادة مكوّنة من الكالسيوم والفوسفور، كما يعتبر من أغنى الحبوب بالألياف، وهذا ما يجعله من الأغذية المناسبة والضرورية لتعزيز العمليات الحيوية داخل الجسم، وقد استخدم الترمس المطحون في العديد من الوصفات والماسكات لصحة الجسم.

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخرًا في إطار أبحاث فيروس كورونا، أن أقنعة الوجه " الكمامة" تساعد في تقليل نقل عدوى فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 75%.







وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، درس الباحثون في هونج كونج انتقال الفيروس بين الهامستر مع استخدام أقنعة الوجه.

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