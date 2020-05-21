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اقتصاد

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 21/مايو/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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محمد صبيح
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تباين أداء مؤشراتها.


وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.41% مسجلا مستوى  542.6 مليار جنيه مقابل 544.9 مليار جنيه.



وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 244 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 226.4 مليون جنيه و17.9 مليون جنيه على التوالي.


تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس 70 للأسهم المتوسطة منفردا. 

وخسر رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار جنيه، مسجلا مستوى 542.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 10.109.91 نقطة.
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