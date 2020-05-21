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رياضة

رسميا.. الشامبيونشيب تحسم مصير الهبوط والصعود إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 21/مايو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أصدرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب"، بيانا رسميا أكدت من خلاله عن منح توصيات لاستكمال المنافسة المحلية وعدم وجود نية لإلغاء المنافسة.

وقال ريك باري رئيس الرابطة عقب نهاية الإجتماع :"لقد أقر مجلس الإدارة دائمًا بأنه سيكون من الصعب دائمًا العثور على حل واحد لإرضاء جميع الأندية، ولكننا وصلنا الآن إلى مرحلة تتطلب إجراءات قوية ونهائية من أجل مصلحة الدوري وأعضائه".

وفى حالة الفشل فى لعب المباريات الإقصائية الخاصة بآخر مقاعد البريميرليج، سيتم تحديد الشكل النهائى بعد الروجع للائحة الاتحاد الإنجليزى.

وجاء مضمون القرارات كالاتي: 

- يجب تحديد الترتيب النهائي لجدول كل مسابقة وفقًا لعدد النقاط.

- يجب الإبقاء على الصعود والهبوط بين الأندية.

- على جميع المسابقات التي تلعب بها تصفيات نهائية تحدد الفريق الصاعد أو الهابط أن تقُام في موعد تحدده الرابطة مهما كانت الظروف ولا يمكن زيادتها عن 4 فرق كما هو متبع دائمًا في كل موسم.

- إذا لم تسمح الظروف بلعب التصفيات النهائية، سيتم تحديد الفرق الصاعدة والهابطة بواسطة الرابطة.

جدير بالذكر، أن نادي ليدز يونايتد يتصدر جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن وست بروميتش ألبيون.
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