AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قيادي بـ مستقبل وطن: الإمارات تقدم التسهيلات للمصريين المقيمين للتغلب على أزمة كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 09:02 م
العائدين من الامارات
العائدين من الامارات
Advertisements
عادل نصار

أثنى المستشار شعبان عبد اللطيف عضو حزب مستقبل وطن، على الجهود والإجراءات الإجراءات التي اتخذتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المصريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة.


وأضاف عبد اللطيف، فى مداخلة هاتفية اليوم فى برنامج "60 دقيقة لايف"، الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، على قناة "الحدث اليوم"، أن مطار القاهرة استقبل اليوم رحلة إستثنائية على متنها 294 مصريا، مشيدا بدور وزارة الهجرة والقنصلية المصرية في إعداد وتجهيز كشوفات بأسماء العالقين  بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.


وقدم التحية للرئيس السيسي على جهودة لعودة العالقين من أصحاب الحالات الخاصة، مؤكدا أهمية  دور الحكومة الإماراتية تجاه جميع المصريين المقيمين هناك.


وتابع أن دولة الإمارات تقدم التسهيلات للمصريين المقيمين على أراضيها، والإمارات في قلب وعقول المصريين ولها مكانة خاصة لدينا، أيضا مصر لها مكانة خاصة لدي قيادة وشعب الإمارات.


وأشار إلى أن الإمارات تعد وطنا  ثانيا لدى كل مصري، موضحا أن حكومة الإمارات ساعدت فى الترتيب والإعداد لعودة المصريين العالقين هناك وقدمت المساعدات لأي مصري مقيم على أراضيها يحتاج إلى أى مساعدة سواء فقد بعض أوراقه أو أشياء من هذا القبيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. خبر عاجل من البرلمان للمصريين العالقين في الإمارات

بشرى للمصريين العالقين فى الإمارات وانتهت تأشيراتهم

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن المصريين بالخارج.. ترتيبات لعودة العالقين بتأشيرات سياحية أو العمل لفترة.. العلاج بالإمارات والسعودية ولبنان.. والرياض ترفع قيود إعارة العمالة

وزيرة الهجرة تعلن عن تشكيل لجنة خاصة لعودة العالقين من الخارج.. فيديو

مصر معاك.. اجراءات وزارة الهجرة لإعادة المصريين العالقين بالخارج

برلمانى: تصريحات وزيرة الهجرة تؤكد جدية الدولة فى إنهاء أزمة عودة العالقين بالخارج

ترشيحاتنا

قبر شهيد سيناء يتحول لبيت نحل يخرج منه عسل.. والاهالي في ذهول

حكم إخراج الزكاة للابن المتزوج.. تعرف على رأي الإفتاء.. فيديو

أغان وطنية وهدايا.. رئيس جامعة حلوان يستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية

تعرف على سبب تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة

فيديو لمذيع بقناة العربية يغازل زوجته على الهواء يثير تفاعلا على تويتر.. ما القصة؟

أحمد موسى: تغطية سندات مصر الدولية بطلبات فاقت الـ ١٩ مليار دولار إنجاز عالمى فى وقت عصيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

بعد التحذيرات من الحلقة 28.. كيف تتجاوز الأثر النفسي لمسلسل الاختيار وتأثيره على أهالي الشهداء

لن تتوقع.. زيت الأفوكادو يساعد على خسارة الوزن بشكل هائل