قيادي بـ مستقبل وطن: الإمارات تقدم التسهيلات للمصريين المقيمين للتغلب على أزمة كورونا

أثنى المستشار شعبان عبد اللطيف عضو حزب مستقبل وطن، على الجهود والإجراءات الإجراءات التي اتخذتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المصريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة.





وأضاف عبد اللطيف، فى مداخلة هاتفية اليوم فى برنامج "60 دقيقة لايف"، الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، على قناة "الحدث اليوم"، أن مطار القاهرة استقبل اليوم رحلة إستثنائية على متنها 294 مصريا، مشيدا بدور وزارة الهجرة والقنصلية المصرية في إعداد وتجهيز كشوفات بأسماء العالقين بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.





وقدم التحية للرئيس السيسي على جهودة لعودة العالقين من أصحاب الحالات الخاصة، مؤكدا أهمية دور الحكومة الإماراتية تجاه جميع المصريين المقيمين هناك.





وتابع أن دولة الإمارات تقدم التسهيلات للمصريين المقيمين على أراضيها، والإمارات في قلب وعقول المصريين ولها مكانة خاصة لدينا، أيضا مصر لها مكانة خاصة لدي قيادة وشعب الإمارات.





وأشار إلى أن الإمارات تعد وطنا ثانيا لدى كل مصري، موضحا أن حكومة الإمارات ساعدت فى الترتيب والإعداد لعودة المصريين العالقين هناك وقدمت المساعدات لأي مصري مقيم على أراضيها يحتاج إلى أى مساعدة سواء فقد بعض أوراقه أو أشياء من هذا القبيل.