علي جمعة يوضح أزمة الإنسان في العصر الحديث.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الانسان في العصر الحديث عنده أزمة في أن نشاطه سبق فكره.. يعمل قبل ما يفكر.









وأوضح جمعة خلال برنامج مصر أرض الأنبياء على الفضائية الأولى، أن هذه النفس عندما يسبق تفكيرها نشاطها.. عليها حسن التأمل واتخاذ القرار السليم.









واستشهد بقوله تعالى "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ، مضيفا: النفس الحكيمة تتجلى عليها رحمات ربانية .









وأضاف أن سيدنا هارون لم يكن يرى سيدنا موسى عندما كان في قصر فرعون، ولذلك جعل الله سيدنا هارون مع موسى في دعوته وأكرم موسى بهارون.









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قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن سيدنا هارون كان شخصا هادئ النفس وكان يحسن التأمل ويتخذ القرار السليم والحكيم، وكان عونا وسندا لأخيه موسى.



