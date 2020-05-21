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برلمان

نائبة: كمين البرث ملحمة بطولية شاهدة على بسالة الجندي المصري

الخميس 21/مايو/2020 - 09:25 م
الشهيد أحمد منسي
الشهيد أحمد منسي
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معتز الخصوصى
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن ملحمة " البرث " للشهيد أحمد منسي ورفاقه، ستظل أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، أظهرت حجم البسالة التي يتمتع بها الجندي المصري في مواجهة المعتدي، الذي يدافع عن شرف بلاده وعرضها لآخر نفس في حياته.

وأضافت "فهيم"، عبر بيان أصدرته، أن مسلسل " الاختيار " يعتبر فارقا تاريخيا أعاد للأذهان بطولات المصريين في الدفاع عن أرض سيناء التي تعتبر مطمعا على مر العصور وهو أيضا رسالة يبعثها أبناء الشعب المصرى بجميع أطيافه من خلال نماذج الجنود والضباط الذين يخدمون الوطن في الجيش بدافع أن تراب الوطن أغلى من الروح والدم.

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وأوضحت "فهيم"، أن مسلسل "الاختيار"، جاء في توقيت فارق في أهم المراحل التي تعيشها الدولة المصرية الآن فهي تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تقتحم التنمية والعمران بأرض سيناء الحبيبة حتى يعلم شباب مصر أهميتها تاريخيا وأن ترابها يرويه دماء شهداء من أغلى ما أنجبت مصر والاختيار الآن أمام الشباب إما ان يعمرها ويحافظ عليها أو يتركها وينسي دماء هؤلاء الشهداء.
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