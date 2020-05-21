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فن

حفل نانسي عجرم في بثّ مباشر وحصري على YouTube خلال العيد.. تفاصيل

الخميس 21/مايو/2020 - 09:31 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
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محمد نبيـل

تستعد النجمة  اللبنانية  نانسي عجرم لإحياء حفل فني من مدينة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيقام الحفل بمناسبة عيد الفطر في موقع خاص دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي عجرم على YouTube.


وأيضا:


وتأمل الفنانة  نانسي عجرم أن ينال هذا الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل وستقدم فيه عددًا من أشهر أعمالها مثل "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".


وقالت نانسي عجرم "أشعر بالكثير من  الحماسة إزاء هذه الحفلة الإستثنائية إذ تمثل ’أمل بلا حدود‘ أكثر من مجرد حفلة غنائية لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وعلى الرغم من التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرة أخرى على فعل الخير وتوحدنا للتغلب على هذه المحنة".

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