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أخبار البلد

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية لجنوب السودان

الخميس 21/مايو/2020 - 09:03 م
مصر ترسل طائرة مساعدات
مصر ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية لجنوب السودان
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محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية  ثانية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها فى التغلب على فيروس كورونا فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها جمهورية جنوب السودان.

تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلًا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.
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