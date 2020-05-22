شاهد.. المحاضرة الرابعة المجانية بالفرنسية للغات والترجمة بجامعة القاهرة

شر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، المحاضرة الرابعة، باللغة الفرنسية، وذلك ضمن مبادرته لتعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية، بالمجان، على مدار يومي الأربعاء والخميس.



وقال المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المبادرة تهدف تنمية الطلاب لغويا في ظل ظروف الحجر الصحي، من خلال الجلوس في المنزل.

اقرأ ايضا:

جامعة القاهرة تنفي صحة الوثائق المتداولة حول بروتوكولات علاج المصابين بكورونا

جامعة القاهرة: المدن تستوعب 4000 شخص من المصريين العالقين بالخارج





وينشر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، محاضراته، باللغة الإنجليزية، يوم الأربعاء الماضي، ويوم الخميس محاضرة باللغة الفرنسية، وكلها بالمجان.