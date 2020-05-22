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تعليم

شاهد.. المحاضرة الرابعة المجانية بالفرنسية للغات والترجمة بجامعة القاهرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:00 ص
ساعة جامعة القاهرة
ساعة جامعة القاهرة
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عبد الله علي

شر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، المحاضرة الرابعة، باللغة الفرنسية، وذلك ضمن مبادرته لتعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية، بالمجان، على مدار يومي الأربعاء والخميس.


وقال المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المبادرة تهدف تنمية الطلاب لغويا في ظل ظروف الحجر الصحي، من خلال الجلوس في المنزل.

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وينشر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، محاضراته، باللغة الإنجليزية، يوم الأربعاء الماضي، ويوم الخميس محاضرة باللغة الفرنسية، وكلها بالمجان.

 

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